Venezia, pro-Pal aggirano il cordone della polizia: blitz in spiaggia

sabato 30 agosto 2025
Non poteva mancare chi non rispettava le regole. Al corteo pro-Pal al Lido di Venezia, un gruppetto di manifestanti ha provato di aggirare il cordone della polizia per avvicinarsi via spiaggia al red carpet della Mostra del cinema. Ecco allora che sono subito intervenuti i Carabinieri e la Guardia di Finanza a supporto della polizia che hanno bloccato il tentativo dei manifestanti. 

La manifestazione voleva infatti arrivare fin davanti al Palazzo del Cinema, dove si svolge la mostra cinematografica, ma è stata fermata dalle forze dell'ordine ai varchi di controllo. Secondo la Questura in strada c'erano circa 12mila persone. La polizia ha lasciato passare i giornalisti accreditati che volevano tornare verso il Palazzo del Cinema, controllando però che non avessero volantini o bandiere. La manifestazione, nata da realtà politiche e associative del Veneto, ha coinvolto il mondo del cinema. Peccato però che degli artisti nessuno si è presentato al corteo.

C'è anche Nichi Vendola al corteo pro-Pal a Venezia. La manifestazione è partita intorno all...

Obbiettivo degli organizzatori: "Una presa di posizione forte e non più negoziabile, affinché la Mostra del Cinema di Venezia non resti un evento isolato dalla realtà, ma sia spazio di denuncia del genocidio che Israele sta compiendo, della complicità dei governi occidentali e fornisca un supporto concreto al popolo palestinese".

