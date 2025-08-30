Venezia, pro-Pal aggirano il cordone della polizia: blitz in spiaggia

Non poteva mancare chi non rispettava le regole. Al corteo pro-Pal al Lido di Venezia, un gruppetto di manifestanti ha provato di aggirare il cordone della polizia per avvicinarsi via spiaggia al red carpet della Mostra del cinema. Ecco allora che sono subito intervenuti i Carabinieri e la Guardia di Finanza a supporto della polizia che hanno bloccato il tentativo dei manifestanti.

La manifestazione voleva infatti arrivare fin davanti al Palazzo del Cinema, dove si svolge la mostra cinematografica, ma è stata fermata dalle forze dell'ordine ai varchi di controllo. Secondo la Questura in strada c'erano circa 12mila persone. La polizia ha lasciato passare i giornalisti accreditati che volevano tornare verso il Palazzo del Cinema, controllando però che non avessero volantini o bandiere. La manifestazione, nata da realtà politiche e associative del Veneto, ha coinvolto il mondo del cinema. Peccato però che degli artisti nessuno si è presentato al corteo.