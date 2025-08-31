Pakistano lancia sedie e tavoli, picchia gli agenti: terrore a Desenzano

Momenti di panico ieri sera a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove un 33enne pakistano, già noto alle forze dell'ordine e titolare di protezione internazionale, ha dato in escandescenze in un bar di piazza Malvezzi, aggredendo clienti e dipendenti e scagliando sedie e mobili. All'arrivo della Volante della Polizia, l'uomo ha opposto una violenta resistenza colpendo con calci e pugni i due agenti, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni dai medici del pronto soccorso di Desenzano. Dopo essere stato bloccato con fatica, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e condotto nel carcere di Brescia.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha avviato le procedure per la revoca dello status di asilo politico e la conseguente espulsione. "Non è ammissibile - ha dichiarato - che chi rappresenta lo Stato debba subire sistematicamente violenze durante interventi a tutela della sicurezza pubblica".