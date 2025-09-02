Ruba l'auto senza patente: uccide un ciclista, chi era alla guida

Diego Lapaine , 71enne di Ponzano Veneto , ex vice preside e appassionato ciclista, è morto tragicamente il 1° settembre 2025 a Villorba, in provincia di Treviso, mentre pedalava sulla sua bici da corsa Wilier. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, è stato causato da una Fiat 500 rossa guidata da un 18enne senza patente, che procedeva in senso opposto. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il giovane, residente a Conegliano con la madre, avrebbe preso l’auto all’insaputa di quest’ultima. Invadendo la corsia contraria, l’utilitaria ha travolto Lapaine a tutta velocità, senza lasciargli scampo. L’impatto, devastante, ha fatto sfondare il parabrezza al ciclista, scaraventandolo a diversi metri di distanza, oltre la recinzione di un giardino privato adiacente alla strada. I medici del Suem, intervenuti rapidamente, hanno tentato di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo è stato vano.

Il 18enne, sotto choc, è ora indagato: la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, e il giovane dovrà rispondere anche di guida senza patente e di molteplici violazioni al codice della strada. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, dove Lapaine era una figura stimata. L’incidente, avvenuto durante un normale giro in bici, sottolinea i rischi legati alla sicurezza stradale e l’importanza di una guida responsabile. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda, che ha spezzato una vita in una frazione di secondo, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari e gli amici del ciclista.