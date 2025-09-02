Garlasco, intercettazione-choc tra Stasi e la madre di Chiara: "Dobbiamo aspettare"

A Quarta Repubblica la telefonata tra Alberto Stasi e la mamma di Chiara Poggi. È stata mandata in onda nella puntata di lunedì 1 settembre su Rete 4 il colloquio tra l'allora fidanzato della vittima e Rita Preda. "Ciao Rita sono Alberto", è l'inizio della telefonata del 28 settembre 2007. Poco dopo ecco che si sente il motivo della telefonata, fatta da Stasi per avere delle informazioni legate al cimitero: "Ti volevo chiedere - è la domanda -, ma il cimitero è chiuso il lunedì o il mercoledì". La mamma di Chiara a quel punto risponde che il giorno di chiusura è il lunedì. Stasi prosegue: "E niente, ti volevo solo salutare". "Hai fatto bene, Alberto", replica la madre di Chiara.

Non manca poi il riferimento ai giornalisti, con Stasi che dice: "Volevo fare un salto oggi ma non volevo portarmi dietro i giornalisti". Preda replica: "Ieri e oggi ci sono tanti giornalisti, forse ti conviene aspettare ancora qualche giorno, sai".