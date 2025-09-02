Garlasco, intercettazione-choc tra Stasi e la madre di Chiara: "Dobbiamo aspettare"

A Quarta Repubblica la telefonata tra Alberto Stasi e la mamma di Chiara Poggi. È stata mandata in onda nella puntata di lunedì 1 settembre su Rete 4 il colloquio tra l'allora fidanzato della vittima e Rita Preda. "Ciao Rita sono Alberto", è l'inizio della telefonata del 28 settembre 2007. Poco dopo ecco che si sente il motivo della telefonata, fatta da Stasi per avere delle informazioni legate al cimitero: "Ti volevo chiedere - è la domanda -, ma il cimitero è chiuso il lunedì o il mercoledì". La mamma di Chiara a quel punto risponde che il giorno di chiusura è il lunedì. Stasi prosegue: "E niente, ti volevo solo salutare". "Hai fatto bene, Alberto", replica la madre di Chiara.
Non manca poi il riferimento ai giornalisti, con Stasi che dice: "Volevo fare un salto oggi ma non volevo portarmi dietro i giornalisti". Preda replica: "Ieri e oggi ci sono tanti giornalisti, forse ti conviene aspettare ancora qualche giorno, sai".
Garlasco, l’ennesima “svolta” Nuovo Dna sul pollice di ChiaraUn’altra traccia, un altro profilo genetico. Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi ha un legame a doppio filo...
E ancora, sempre Stasi: "Ti verrei anche a trovare ma ti porterei tanti giornalisti". "No, guarda, senti. Dobbiamo aspettare ancora un po' a vederci - replica la donna -. Perché dobbiamo aspettare che la situazione si chiarisca. Mi spiace, te l'ho sempre detto. Purtroppo adesso siamo due parti contrapposte". "Passerà, passerà", è la risposta di Stasi.
L'intercettazione telefonica tra #Stasi e la mamma di Chiara.#Garlasco #quartarepubblica pic.twitter.com/NpoQHljEdQ— Quarta Repubblica (@QRepubblica) September 1, 2025