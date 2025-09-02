Ostia, l'ultimo scontrino-choc: "Abbiamo toccato il fondo", cosa si paga

"Al ristorante un euro per ricaricare il cellulare": l'ultima polemica sullo scontrino arriva da Ostia. "Ho chiesto allo stabilimento, dove vado da circa 1 mesetto, di ricaricare il telefono, perché completamente scarico - si legge nel post su Facebook di una bagnante del posto -. Il personaggio ha detto che per 30 minuti erano 50 centesimi". Tuttavia, quando la donna è andata a pagare, dopo 42 minuti di carica, sullo scontrino sotto la voce "Charge" c'era scritto 1 euro.

"Con questo abbiamo toccato il fondo": ha scritto la bagnante tradendo non poca amarezza e allegando la foto dello scontrino. Diverse le reazioni degli utenti. Qualcuno ha commentato il post con lo stesso sdegno della donna: "Che vergogna, avrebbe fatto più bella figura a dire no". Ancora più eccessivo il commento di qualcun altro, che ha scritto "Pezzenti". E ancora: "Una volta si chiamava servizio e gentilezza verso i clienti, oggi non esistono più imprenditori, ma solo acchiappasoldi".