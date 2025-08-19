Scontrino in un locale a Ostuni, perché pagano 2 euro in più: esplode un'altra polemica

Due euro in più a testa per la musica nel locale: la novità nello scontrino arriva da Ostuni, in Puglia. Una comitiva, dopo aver fatto aperitivo con quattro drink e qualche stuzzichino, ha pagato il conto ed è rimasta sorpresa quando ha letto il dettaglio dei costi sullo scontrino. Oltre a stuzzichini per due persone al prezzo di 20 euro, un succo alla pesca di 5 euro, un cocktail analcolico di 10 e due cocktail alcolici di 15, i clienti hanno dovuto pagare anche un sovrapprezzo che sul menù non sarebbe mai stato specificato.

Sullo scontrino, infatti, c'era anche la voce "musica": 2 euro per quattro persone, 8 euro in totale, una sorta di supplemento perché nel locale c'era il deejay. "La musica era molto bella, ma nessuno si aspettava di vedersi addebitato il sottofondo musicale", hanno ironizzato i clienti come racconta Rainews.