Scontrino in un locale a Ostuni, perché pagano 2 euro in più: esplode un'altra polemica

martedì 19 agosto 2025
Scontrino in un locale a Ostuni, perché pagano 2 euro in più: esplode un'altra polemica

Due euro in più a testa per la musica nel locale: la novità nello scontrino arriva da Ostuni, in Puglia. Una comitiva, dopo aver fatto aperitivo con quattro drink e qualche stuzzichino, ha pagato il conto ed è rimasta sorpresa quando ha letto il dettaglio dei costi sullo scontrino. Oltre a stuzzichini per due persone al prezzo di 20 euro, un succo alla pesca di 5 euro, un cocktail analcolico di 10 e due cocktail alcolici di 15, i clienti hanno dovuto pagare anche un sovrapprezzo che sul menù non sarebbe mai stato specificato. 

Sullo scontrino, infatti, c'era anche la voce "musica": 2 euro per quattro persone, 8 euro in totale, una sorta di supplemento perché nel locale c'era il deejay. "La musica era molto bella, ma nessuno si aspettava di vedersi addebitato il sottofondo musicale", hanno ironizzato i clienti come racconta Rainews. 

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere: da quando è iniziata l'estate le polemiche sui costi di pranzi, cene e aperitivi con sorprese annesse non sono mai mancate. Nei giorni scorsi, per esempio, qualcuno ha denunciato la presenza nel menù di un ristorante di un supplemento da pagare per avere una forchetta in più e dividere un dessert. 

