Sottomarina, turista porta fuori il cane: raffica di coltellate da un uomo col casco

Ieri sera i carabinieri di Chioggia hanno prelevato un giovane 25enne di Sottomarina per interrogarlo in merito all’accoltellamento di una turista trentenne di origini polacche, residente in Germania, avvenuto lunedì sera in via Vittor Pisani. La donna, in vacanza con il compagno Michael Ulfig, 33 anni, e il figlio dodicenne di lui, è stata aggredita mentre portava fuori il cane vicino all’appartamento affittato per le ferie. L’aggressore, con il casco in testa, l’ha colpita con oltre dieci pugnalate a testa, collo, spalla e mani, senza però causare ferite profonde grazie alla resistenza della vittima. Le urla hanno attirato l’attenzione degli inquilini dei palazzi vicini, che sono intervenuti, mettendo in fuga l’aggressore.

La turista, soccorsa e portata in ospedale, è stabile e non in pericolo di vita.Il giovane sospettato è stato fermato e condotto in caserma per accertamenti. Durante il prelievo, una folla ha circondato l’auto dei carabinieri, manifestando disapprovazione con fischi e insulti, ma senza avvicinarsi. L’interrogatorio notturno è in corso, e nelle prossime ore si chiarirà se il 25enne abbia confessato o sia stato fermato. La notizia si è diffusa tramite video circolati online, che mostravano l’arrivo dei carabinieri. Fino a stamattina, non risultavano ordini d’arresto, ma dettagli forniti dalla vittima, come la moto usata dall’aggressore per fuggire, hanno indirizzato le indagini verso il giovane, che rimane a disposizione delle autorità per ulteriori verifiche sull’accoltellamento.