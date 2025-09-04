Sesto San Giovanni, maranza scatena il cane contro l'agente: ricoverato

Cerca di fermare un maranza ma finisce in pronto soccorso morso da un cane. Ennesima aggressione alle forze dell’ordine in provincia di Milano. È la mezzanotte tra martedì e mercoledì quando una gazzella del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni sta perlustrando i dintorni di piazza IV novembre. I militari notano un giovane muoversi in modo sospetto e decidono di procedere a dei controlli. Il ragazzo però, alla vista dei carabinieri, monta sul suo monopattino elettrico e si da alla fuga. L’equipaggio del radiomobile però lo rincorre a piedi e nel giro di pochi istanti riesce a bloccarlo.



A questo punto sembra tutto finito e invece per i carabinieri è solo l’inizio di un incubo. In soccorso del giovane intervengono infatti altri 4 teppisti e sono botte, spintoni e calci. Ma ciò che è peggio uno degli aggressori ha con se un cane e non esita un attimo ad aizzarlo contro uno dei militi dell’arma che viene morso ad una gamba. Intanto sul posto convergono tutte le pattuglie disponibili del radiomobile di Sesto.

Quattro degli aggressori vengono ammanettati mentre il quinto scappa col suo pastore belga. La sua fuga però è breve. In via Carducci i militari di Cologno Monzese riescono finalmente a fermare anche lui. Intanto il carabiniere ferito viene trasportato alla Multimedica e dopo le cure del caso viene dimesso con una prognosi di 21 giorni. Il povero pastore belga invece, complice involontario di una baby gang, finisce al canile di Lissone.