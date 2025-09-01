San Zenone al Lambro, stuprata nel sottopassaggio: chi è il sospettato

Nella notte tra sabato e domenica, una ragazza di 18 anni è stata violentata vicino a una stazione ferroviaria a San Zenone al Lambro , nell’hinterland di Milano , mentre si recava a prendere un treno per tornare a casa. L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzanotte nei pressi di un sottopassaggio, quando un uomo, descritto dalla vittima come un nordafricano, l’ha improvvisamente bloccata e trascinata in un’area verde, dove ha commesso lo stupro. La giovane è riuscita a chiedere aiuto immediatamente dopo l’accaduto.Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e del Nucleo investigativo di Milano.

La ragazza è stata soccorsa dal 118 e inizialmente trasportata al Policlinico di Milano per ricevere le prime cure mediche. Successivamente, è stata trasferita alla clinica Mangiagalli, specializzata nell’assistenza alle vittime di reati sessuali. I carabinieri hanno raccolto la descrizione dell’aggressore fornita dalla vittima e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere indizi utili per identificare e catturare il responsabile. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. Intanto è già scattata la caccia all'uomo. Solo qualche giorno fa un gambiano ha stuprato una 60enne in un parco di Roma mentre la donna stava passeggiando con il suo cane.