Turchia, yacht affonda dopo il varo: il gesto-choc del proprietario

Uno yacht di lusso, il "Dolce Vento", del valore di circa 1 milione di dollari, è affondato al largo delle coste della Turchia, nel distretto di Eregli a Zonguldak, appena 15 minuti dopo il suo viaggio inaugurale. L'incidente è avvenuto martedì, quando l'imbarcazione di oltre 25 metri, appena consegnata da Istanbul, si è inclinata su un lato e si è inabissata lentamente, costringendo passeggeri ed equipaggio a tuffarsi in acqua. Fortunatamente, tutti sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto senza riportare ferite.

Un video ha catturato il drammatico momento del naufragio, mostrando il panico a bordo mentre lo yacht si immergeva. La Guardia Costiera e le autorità portuali hanno immediatamente istituito un perimetro di sicurezza intorno all'area per evitare ulteriori incidenti e garantire la sicurezza. Le cause dell’affondamento non sono ancora chiare e sono in corso indagini per determinarle. I funzionari del cantiere navale stanno effettuando ispezioni tecniche per verificare se il capovolgimento sia stato causato da guasti meccanici, problemi di stabilità o errori operativi. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità delle imbarcazioni di lusso, soprattutto considerando che lo yacht era al suo primo viaggio dopo il varo.