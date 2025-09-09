Libero logo
Roma, bimba di 7 anni investita dall'auto della polizia: le sue condizioni

martedì 9 settembre 2025
1' di lettura

Paura nel cuore di Roma, dove una bambina di sette anni è stata travolta da una volante della polizia lungo corso Rinascimento, a pochi passi da piazza Navona.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo delle forze dell’ordine stava intervenendo con sirene e lampeggianti accesi per raggiungere il luogo di una rissa che era stata segnalata a poca distanza. Proprio in quel momento, la piccola avrebbe iniziato ad attraversare la strada, a breve distanza dai genitori. L’impatto è stato inevitabile.

Immediati i soccorsi: la bambina è stata trasferita in codice giallo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Le sue condizioni, pur richiedendo attenzione, non desterebbero particolare preoccupazione.

Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sotto esame le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero chiarire i movimenti della piccola e della vettura pochi istanti prima dell’impatto.

