Garlasco, mossa della Procura: l'ultimo siluro contro Andrea Sempio

Per un Andrea Sempio che "rassegnato e tranquillo" c'è un Alberto Stasi che, all'apparenza, è disinteressato alle nuove indagini. Almeno questo è quanto riportato dalla sua legale Giada Bocellari: "Alberto vive come ha vissuto i mesi ei giorni, cioè con distacco. Lui guarda al suo futuro e non ha in questo momento particolare interesse a seguire la vicenda e infatti non la sta seguendo. "Oggi ci aspettiamo di trovare le impronte corrispondenti al Dna che abbiamo già trovato. È un passaggio dell'incidente probatorio, ma non lo vedo particolarmente rilevante. Ci sono altre cose ben più importanti. Sarà importante vedere cosa ha fatto la procura in questi mesi e cosa farà nei mesi prossimi. È ancora lunga e molto complicata, io invito sempre alla prudenza in un senso e nell'altro. Non mi piacciono le suggestioni. Questa vicenda è una tragedia - ha proseguito -, che vede coinvolte tante persone. Invitiamo al rispetto per le persone coinvolte, anche Andrea Sempio E credo che questa attenzione mediatica sia molto dannosa".