Garlasco, mossa della Procura: l'ultimo siluro contro Andrea Sempio

La Procura di Pavia ha chiesto la proroga delle indagini sul delitto di Garlasco in cui è indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 26 settembre si svolgerà un'udienza davanti alla gup Daniela Garlaschelli per discutere questa richiesta. “Andrea Sempio è rassegnato e tranquillo, sempre per quello che può essere ovviamente, però dice 'tutto quello che devono accertare che lo accertino”. Così Angela Taccia, legale di Sempio, all'arrivo in Questura a Milano per l'incidente probatorio su alcuni reperti di immondizia sequestrata 18 anni fa nella villetta della famiglia Poggi.
"Anche lui ovviamente - ha proseguito la legale di Sempio - come potete immaginare è abbastanza stufo di tutte queste indagini, più che altro su di lui, sa che non c'entra niente ed è dispiaciuto per i genitori. Si è parlato tanto di Ignoto 3 quest'estate e poi in realtà la risposta è stata una produzione. Infatti l'avevamo detto: ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Oggi verranno anche calendarizzate altre date importanti, come la rilettura di quei dati sulle unghie di Chiara”.
Garlasco, la "scheggia impazzita che può cambiare tutto": chi ha ucciso Chiara Poggi?Sull'infinito caso del delitto di Garlasco, l’avvocato Antonio De Rensis – difensore di Alberto Stasi &n...
Per un Andrea Sempio che "rassegnato e tranquillo" c'è un Alberto Stasi che, all'apparenza, è disinteressato alle nuove indagini. Almeno questo è quanto riportato dalla sua legale Giada Bocellari: "Alberto vive come ha vissuto i mesi ei giorni, cioè con distacco. Lui guarda al suo futuro e non ha in questo momento particolare interesse a seguire la vicenda e infatti non la sta seguendo. "Oggi ci aspettiamo di trovare le impronte corrispondenti al Dna che abbiamo già trovato. È un passaggio dell'incidente probatorio, ma non lo vedo particolarmente rilevante. Ci sono altre cose ben più importanti. Sarà importante vedere cosa ha fatto la procura in questi mesi e cosa farà nei mesi prossimi. È ancora lunga e molto complicata, io invito sempre alla prudenza in un senso e nell'altro. Non mi piacciono le suggestioni. Questa vicenda è una tragedia - ha proseguito -, che vede coinvolte tante persone. Invitiamo al rispetto per le persone coinvolte, anche Andrea Sempio E credo che questa attenzione mediatica sia molto dannosa".