Studentessa travolta e uccisa da un Suv a Trieste: chi c'era alla guida

di Ignazio Stagnosabato 13 settembre 2025
Una tragedia ha colpito Trieste nella serata di venerdì, quando Marta Giannelli, una studentessa di 25 anni residente in provincia di Milano, è morta dopo essere stata travolta da un suv mentre attraversava via Fabio Severo intorno alle 22:30. Secondo i testimoni, l’impatto è stato estremamente violento: la Jeep, guidata da un uomo di Trieste, procedeva in un tratto in leggera salita e non avrebbe frenato, sbalzando la giovane per oltre una decina di metri.

Dopo l’urto, il fuoristrada è finito su un’isola salvagente tra le carreggiate, abbattendone le ringhiere. La strada, ben illuminata in quel punto, rende la dinamica dell’incidente ancora oggetto di indagine da parte della Polizia locale, che sta lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto. Marta, originaria di Melzo, è stata descritta come una giovane studentessa, e la sua perdita ha scosso profondamente la comunità.

