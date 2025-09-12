Bologna, il video dello schianto dei due albanesi: "Andavano a 150 all'ora"

Due ragazzi albanesi di 18 e 19 anni, a bordo della loro auto, non si sono fermati all'Alt di una volante della polizia e si sono dati alla fuga. L'auto, su cui viaggiavano due ragazzi, risultata poi provato furto, si è schiantata contro un palo. Il conducente, 19enne privo di precedenti, è risultato quasi illeso mentre il passeggero, di 18 anni, è morto sul colpo. La vittima aveva alcuni precedenti per furto e resistenza. L'auto era stata notata dalla polizia in via Tolmino.
L'equipaggio del volante si è avvicinato per un controllo mentre la macchina era ferma al semaforo rosso ma appena scattato il verde i due sono partiti a velocità elevata. È scaturito un inseguimento per alcuni minuti su via Andrea. Data la velocità avanzata, il volante ha perso l'auto e ha proseguito sulla strada dove poco dopo ha trovato la macchina incidentata contro un palo. Il volante non è mai entrato in contatto con l'auto né ha visto l'impatto. I due giovani a bordo sono stati immediatamente soccorso.
In un breve filmato, diffuso dalla questura di Bologna, ritrae la dinamica dell'incidente stradale. Come si evince dalle immagini, la volante è arrivata qualche istante dopo l'accaduto. Lo schianto è stato udito da diversi residenti. "Ho visto una macchina arrivare a tutta velocità, inseguita a una certa distanza dalla polizia. Non ha fatto la curva, non ha frenato e si è schiantata contro il palo. Andava almeno a 150 all'ora", ha raccontato un testimone a Repubblica.