Sulmona, violentano ragazzina di 12 anni e postano video su WhatsApp

A Sulmona, in Abruzzo, due giovani, un diciottenne e un quattordicenne, sono indagati dalla Procura per violenza sessuale aggravata e revenge porn ai danni di una ragazzina di dodici anni. Secondo quanto riportato da Il Centro e Il Messaggero, i due avrebbero abusato della vittima e filmato le violenze, diffondendo i video su gruppi WhatsApp per chiedere ulteriori prestazioni sessuali. La vicenda è emersa grazie al coraggio della giovane, che ha raccontato tutto ai genitori, facendo scattare le indagini.

Le autorità hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dei due indagati, sequestrando materiale informatico che potrebbe contenere prove decisive.L’accusa sostiene che i video siano stati usati come strumento di ricatto, aggravando la posizione dei due giovani. I tre ragazzi coinvolti, la vittima e gli indagati, appartengono a famiglie di origine straniera ma sono nati e cresciuti in Abruzzo, nella Valle Peligna. Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda, con particolare attenzione alla diffusione dei contenuti e al contesto degli abusi. La denuncia della vittima e il materiale sequestrato rappresentano elementi chiave per l’accusa. La comunità locale è sotto choc.