Matilde Ferrari morta a 15 anni: la promessa del pattinaggio travolta da una betoniera

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata del bus e andare a scuola a Tione, la 15enne che stamattina poco dopo le 7 è morta a Giustino dopo essere stata investita da una betoniera . Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il mezzo pesante stava percorrendo la statale 239 ed è passato con il verde al semaforo. Il conducente del camion non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo la ragazzina . Ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

La vittima dell'incidente è Matilda Ferrari , 15 anni, giovane promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio con la società sportiva Sga Pinzolo. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina stava attraversando sulle strisce con altre due amiche, rimaste illese. Proprio in quel momento è arrivata una betoniera che ha attraversato il semaforo con il verde. L'autista, trasferito sotto choc al pronto soccorso, non è riuscito a frenare in tempo.