Parma, la investe e fugge. Poi torna indietro: "Sono un testimone"

A Borgotaro, in provincia di Parma, un uomo di 37 anni è stato denunciato dai Carabinieri per omissione di soccorso, lesioni colpose e rifiuto di sottoporsi all’alcol test a seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30. Una donna, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da un’auto. I soccorritori, giunti sul posto, l’hanno trovata cosciente ma dolorante; la prognosi è stata stimata in circa 30 giorni. La vittima, dopo il ricovero in ospedale, ha presentato querela contro il presunto responsabile.Inizialmente, il 37enne ha cercato di depistare le indagini presentandosi come testimone tra i curiosi radunati vicino ai mezzi di soccorso.

Ha raccontato ai Carabinieri di aver visto un’auto scura allontanarsi e ha sottolineato che la sua vettura era parcheggiata poco lontano, nel tentativo di allontanare i sospetti. Tuttavia, il suo piano è fallito: alcune persone presenti in un bar vicino al luogo dell’incidente hanno riferito ai militari che era stato proprio lui a investire la donna. Le indagini hanno preso una svolta decisiva quando i Carabinieri hanno controllato l’auto dell’uomo, trovando un danno sul cofano compatibile con l’urto. Inoltre, l’uomo aveva tentato di acquistare un ticket di parcheggio, ma l’orario di emissione, pochi minuti dopo l’incidente, ha ulteriormente confermato i sospetti. Invitato a sottoporsi all’alcol test, il 37enne ha rifiutato, portando al ritiro immediato della patente.