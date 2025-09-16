Caltagirone, troppa attesa? Sfascia il bus e aggredisce tutti: africano semina il panico

Attimi di tensione a Caltagirone, nel Catanese, dove un 28enne, originario del Camerun e residente in una comunità di Grammichele, è andato su tutte le furie nella zona dell'autostazione e della stazione ferroviaria, danneggiando un autobus della Sais e diverse auto parcheggiate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe voluto prendere un autobus diretto a Catania e, infastidito dall'attesa, sarebbe andato in escandescenza. Avrebbe così rivolto la propria rabbia prima contro il bus e cinque auto incontrate lungo il cammino tra il viale Sicilia e la via Santa Maria Goretti, prendendole a calci e pugni e danneggiandole con un mattone.

Poi si sarebbe scagliato contro due ufficiali della Polizia locale, che hanno riportato 15 e 8 giorni di prognosi, che lo hanno fronteggiato per fermarlo. Bloccato dalle forze di polizia, il giovane ha acconsentito a salire sull'ambulanza nel frattempo sopraggiunta, per essere trasportato all'ospedale Gravina, dove è stato sottoposto alle cure del caso nel reparto di Psichiatria.