Vigevano, rubano l'auto e sfondano il posto di blocco: schianto violento

Nella notte di martedì 16 settembre, intorno alle 2, a Vigevano, in via Alfonso D’Avalos, si è concluso un inseguimento con un incidente che ha coinvolto quattro minorenni a bordo di una Peugeot 206 rubata. I giovani, tre ragazzi di 15 e 17 anni e una ragazza di 16, stavano fuggendo da un equipaggio del Commissariato di Vigevano quando hanno perso il controllo del veicolo.
L’auto ha urtato una recinzione, si è scontrata con alcune vetture parcheggiate e ha danneggiato anche la volante della polizia, finendo poi ribaltata in mezzo alla strada.Nonostante i danni ingenti, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa di Vigevano, insieme a un’automedica del 118, per prestare soccorso. I quattro minorenni sono stati trasportati all’ospedale civile di Vigevano e al policlinico San Matteo di Pavia per accertamenti medici.
Le autorità hanno chiuso il tratto di strada per consentire i rilievi dei carabinieri e il lavoro dei soccorritori. Nelle prossime ore, i quattro giovani affronteranno l’iter giudiziario per la formalizzazione delle accuse, che potrebbero includere furto d’auto e resistenza alle forze dell’ordine. Solo qualche giorno fa un uomo ha investito un poliziotto nel Vicentino per poi darsi alla fuga dopo non essersi fermato a un posto di blocco.