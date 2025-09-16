Vigevano, rubano l'auto e sfondano il posto di blocco: schianto violento

Nella notte di martedì 16 settembre, intorno alle 2, a Vigevano, in via Alfonso D’Avalos, si è concluso un inseguimento con un incidente che ha coinvolto quattro minorenni a bordo di una Peugeot 206 rubata. I giovani, tre ragazzi di 15 e 17 anni e una ragazza di 16, stavano fuggendo da un equipaggio del Commissariato di Vigevano quando hanno perso il controllo del veicolo.

L’auto ha urtato una recinzione, si è scontrata con alcune vetture parcheggiate e ha danneggiato anche la volante della polizia, finendo poi ribaltata in mezzo alla strada.Nonostante i danni ingenti, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa di Vigevano, insieme a un’automedica del 118, per prestare soccorso. I quattro minorenni sono stati trasportati all’ospedale civile di Vigevano e al policlinico San Matteo di Pavia per accertamenti medici.