Vicenza, travolge agente con auto rubata: toh, chi era alla guida

È stato identificato l'uomo che, nella tarda serata di venerdì, a bordo di un'auto rubata a Rho (Milano) ha travolto un agente della Polizia stradale nell'area di servizio Tesina sull'autostrada A4 a Grisignano di Zocco (Vicenza) dandosi poi alla fuga: è un cittadino di nazionalità romena e sarebbe evaso dagli arresti domiciliari. Lo scrivono il Gazzettino, i quotidiani del gruppo Nem e il Giornale di Vicenza, spiegando che a riconoscerlo sono state le telecamere dell'area di servizio in cui è avvenuto l'investimento e dove l'uomo si sarebbe fermato a prendere un caffè.

L'uomo, lasciata la prima auto (una Bmw), ha rubato altri due mezzi, tra cui la vettura di una donna poi ricoverata in stato di shock all'ospedale di Portogruaro (Venezia). Infine si è impossessato di un furgone a Rivignano Teor (Udine). Le ricerche si sono concentrate per molte ore nel Comune di Palazzolo dello Stella (Udine), senza successo. E si teme che l'uomo possa avere raggiunto il confine con la Romania.