Vicenza, non si ferma all'alt e investe il poliziotto: è caccia all'uomo

Ancora un episodio di violenza contro le nostre forze dell'ordine. Un capo pattuglia della sezione polizia stradale di Padova è stato investito ieri sera, venerdì 12 settembre, durante una operazione per il recupero di un'auto, rubata a Milano, e segnalata sulla A4 all'interno dell'area di servizio Tesina, a Grisignano di Zocco, nel Vicentino.

Stando a quanto si apprende, la pattuglia si era recata lì dopo la segnalazione della vettura rubata: arrivati ​​sul posto, all'interno dell'auto sembrava non esserci nessuno. Mentre i poliziotti scendevano dal veicolo di servizio un uomo all'improvviso è risalito a bordo, ripartendo a forte velocità. Il capo pattuglia, nel tentativo di raggiungere e fermare l'uomo, è stato travolto dall'auto, scaraventato a terra e trascinato per alcuni metri. Il poliziotto, soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale e ricoverato per diverse fratture in gravi condizioni. L'auto, in fuga in direzione di Venezia, è stata intercettata sull'A4 da una pattuglia della polizia stradale di Venezia, all'altezza del casello di Spinea. Alla vista dei poliziotti, il conducente, solo a bordo, ha abbandonato il veicolo dandosi alla fuga nei campi adiacenti e facendo perdere le proprie tracce. Al momento sono ancora in corso le ricerche dell'automobilista fuggito.