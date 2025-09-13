Vicenza, non si ferma all'alt e investe il poliziotto: è caccia all'uomo

Ancora un episodio di violenza contro le nostre forze dell'ordine. Un capo pattuglia della sezione polizia stradale di Padova è stato investito ieri sera, venerdì 12 settembre, durante una operazione per il recupero di un'auto, rubata a Milano, e segnalata sulla A4 all'interno dell'area di servizio Tesina, a Grisignano di Zocco, nel Vicentino.
Stando a quanto si apprende, la pattuglia si era recata lì dopo la segnalazione della vettura rubata: arrivati sul posto, all'interno dell'auto sembrava non esserci nessuno. Mentre i poliziotti scendevano dal veicolo di servizio un uomo all'improvviso è risalito a bordo, ripartendo a forte velocità. Il capo pattuglia, nel tentativo di raggiungere e fermare l'uomo, è stato travolto dall'auto, scaraventato a terra e trascinato per alcuni metri. Il poliziotto, soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale e ricoverato per diverse fratture in gravi condizioni. L'auto, in fuga in direzione di Venezia, è stata intercettata sull'A4 da una pattuglia della polizia stradale di Venezia, all'altezza del casello di Spinea. Alla vista dei poliziotti, il conducente, solo a bordo, ha abbandonato il veicolo dandosi alla fuga nei campi adiacenti e facendo perdere le proprie tracce. Al momento sono ancora in corso le ricerche dell'automobilista fuggito.
Milano, fuggono all'alt e speronano la Polizia: arrestati due marocchiniNuovo inseguimento per gli agenti di Milano. Un veicolo, una Peugeot 208, ignorando l’alt imposto da una pattuglia...
“Desidero esprimere – ha dichiarato il Presidente Zaia – la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia Stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade. Seguirò personalmente l'evoluzione delle condizioni dell'agente, con l'auspicio di un pronto recupero. Allo stesso tempo non posso che condannare con fermezza chi, di fronte all'alt delle forze dell'ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell'auto pirata”.