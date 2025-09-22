Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Stupro di gruppo: Ciro Grillo condannato a 8 anni

di Ignazio Stagnolunedì 22 settembre 2025
Stupro di gruppo: Ciro Grillo condannato a 8 anni

(Ansa)

2' di lettura

A oltre sei anni dalla notte di luglio 2019, iniziata al Billionaire di Porto Cervo e culminata nell'appartamento di Beppe Grillo a Cala Volpe, il Tribunale di Tempio Pausania ha emesso il verdetto nel processo per stupro contro Ciro Grillo, figlio del fondatore M5S, e i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I quattro genovesi, allora ventenni, sono stati ritenuti responsabili di aver violentato una studentessa 19enne, conosciuta durante una vacanza in Costa Smeralda.Alle 18:30 del 20 giugno 2025, il collegio presieduto da Marco Contu (con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu) ha inflitto 8 anni di reclusione a Grillo, Capitta e Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Corsiglia.

Tutti restano liberi in attesa di appello e, verosimilmente, Cassazione: l'esecuzione della pena scatterà solo con condanna definitiva. Il dibattimento, durato oltre tre anni, si è chiuso stamattina con le controrepliche dei difensori: Alessandro Vaccaro (per Lauria), Antonella Cuccureddu (per Corsiglia) e Mariano Mameli (per Capitta) hanno insistito sull'inattendibilità della vittima.

Ciro Grillo, scoppia il caos in tribunale dopo la morte del figlio del giudice

Polemiche dentro e fuori dall'aula del tribunale di Tempio Pausania per l'ipotesi di proseguire domani il proces...

Ma i giudici hanno accolto la tesi dell'accusa, sostenuta dal procuratore Gregorio Capasso e dalla giovane (assistita da Giulia Bongiorno e Dario Romano).Ricostruiti due stupri distinti: il primo da Corsiglia, iniziato in camera e proseguito sotto la doccia; il secondo, di gruppo, dopo aver somministrato alla 19enne un "beverone" a base di vodka, che l'ha resa semi-cosciente. "Sentivo le voci di tutti e quattro", ha testimoniato lei in sei udienze drammatiche, tra pianti e interruzioni. Tra gli episodi, un'ulteriore accusa: foto e video osceni di Grillo e amici accanto all'amica coetanea della vittima (assistita da Vinicio Nardo e Fiammetta Di Stefano), sorpresa a dormire ignara.

Parole forti Giulia Bongiorno: "Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo"

Dramma Ciro Grillo, scoppia il caos in tribunale dopo la morte del figlio del giudice

La tragedia Ciro Grillo, morto il figlio del giudice: salta la sentenza

tag
ciro grillo

Parole forti Giulia Bongiorno: "Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo"

Dramma Ciro Grillo, scoppia il caos in tribunale dopo la morte del figlio del giudice

La tragedia Ciro Grillo, morto il figlio del giudice: salta la sentenza

ti potrebbero interessare

3072x2288

Giulia Bongiorno: "Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo"

Ignazio Stagno
3072x2304

Ciro Grillo, scoppia il caos in tribunale dopo la morte del figlio del giudice

3072x1728

Ciro Grillo, morto il figlio del giudice: salta la sentenza

3072x1722

Ciro Grillo, la testimonianza choc nel giorno del verdetto: "Le chiamavano cagne"