Guerra mondiale, allarme attacco nucleare: cosa fare nei primi 10 minuti

di Andrea Carrabinomartedì 23 settembre 2025
(Pixabay)

1' di lettura

Dieci minuti per sopravvivere. Un arco temporale irrisorio, che però alla luce di un possibile attacco nucleare potrebbe determinare la nostra vita o la morte. Si tratta proprio di quei primi istanti, quelli che seguono il lampo accecante e il boato che spazza via tutto. Il primo errore da evitare è restare inermi a guardare, come i cervi quando attraversano una strada di campagna e finiscono travolti da un auto in corsa. "Appena vedete il flash – spiegano gli esperti – non esiste la curiosità. Coprite gli occhi, sdraiatevi, cercate un riparo solido". Dunque, nascondersi all'interno di un bunker, costruito con pareti spesse, cemento e mattoni. Meglio se privo di finestre.

Attenzione però alla polvere radioattiva, considerato il vero nemico invisibile di un attacco nucleare. La finestra, perciò, diventa essenziale. Bisogna chiudersi dentro, sigillare porte e fessure, spegnere la ventilazione. Una cantina, il corridoio di un edificio, persino un bagno senza finestre diventano rifugi improvvisati. Ma non finisce qui. Sarebbe opportuno preparare in anticipo un kit d'emergenza: acqua, radio, batterie, nastro adesivo, torcia, cibo in scatola.

Infine, la cosa più difficile da mettere in pratica: la gestione della paura. Correre fuori appena dopo l’esplosione è l’istinto più naturale, ma anche il più sbagliato. Bisogna resistere: restare al chiuso almeno 24 ore, fino a nuove istruzioni. "Sapere cosa fare nei primi dieci minuti è la miglior arma di difesa che abbiamo", raccomandano ancora gli esperti.

tag
guerra mondiale
attacco nucleare

Mirko Molteni