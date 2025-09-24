Libero logo
Ipovedente massacrato e lanciato dal tram: chi sono le due belve

di Ignazio Stagnomercoledì 24 settembre 2025
Ipovedente massacrato e lanciato dal tram: chi sono le due belve

Lo scorso  12 agosto, a Milano, un uomo di 55 anni ipovedente è stato brutalmente aggredito e rapinato sul tram 15 in via dei Missaglia. Dopo una prima serie di pugni al volto, la vittima è stata scaraventata a terra, dove ha è stato preso ancora a calci e pugni.

L’uomo, con ematomi ed escoriazioni su viso, labbra, petto e braccia, è stato trasportato in codice arancione all’ospedale Humanitas di Rozzano, con una prognosi di sette giorni. I malviventi gli hanno rubato due borse contenenti lenti e video-ingranditori per ipovedenti, del valore di 2.000 euro. Dopo un’intensa indagine, gli agenti dei “falchi” della squadra mobile hanno identificato e arrestato i due responsabili, due marocchini pluripregiudicati di 42 e 29 anni. Il provvedimento restrittivo è stato notificato l’11 settembre nel carcere di San Vittore, dove i due erano già detenuti per un altro episodio.

Qualche settimana dopo la rapina, infatti, come riporta ilCorriere, avevano tentato di sfuggire a un controllo di polizia su uno scooter rubato, aggredendo gli agenti e finendo arrestati per resistenza. Ora, i due dovranno rispondere anche dell’accusa di rapina aggravata in concorso per l'aggressione al 55enne. L’indagine ha permesso di collegare i due crimini e sono scattate le manette.

Pro-Pal alla riscossa Milano, sceneggiata alla Scala: bandiera della Palestina e "Stop al genocidio"

Teppisti Pro Pal, 5 arresti per lo scempio di Milano. Toh, chi c'è tra i fermati

