Ipovedente massacrato e lanciato dal tram: chi sono le due belve

Lo scorso 12 agosto, a Milano, un uomo di 55 anni ipovedente è stato brutalmente aggredito e rapinato sul tram 15 in via dei Missaglia. Dopo una prima serie di pugni al volto, la vittima è stata scaraventata a terra, dove ha è stato preso ancora a calci e pugni.

L’uomo, con ematomi ed escoriazioni su viso, labbra, petto e braccia, è stato trasportato in codice arancione all’ospedale Humanitas di Rozzano, con una prognosi di sette giorni. I malviventi gli hanno rubato due borse contenenti lenti e video-ingranditori per ipovedenti, del valore di 2.000 euro. Dopo un’intensa indagine, gli agenti dei “falchi” della squadra mobile hanno identificato e arrestato i due responsabili, due marocchini pluripregiudicati di 42 e 29 anni. Il provvedimento restrittivo è stato notificato l’11 settembre nel carcere di San Vittore, dove i due erano già detenuti per un altro episodio.