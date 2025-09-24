Cinzia Pinna scomparsa: indagato un noto imprenditore

Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena, è in stato di fermo per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un'imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni.

"Aspettiamo con serenità gli esiti, facciamo fare tutti gli accertamenti che competono all'autorità giudiziaria e poi nel merito degli argomenti mi riservo di ritornarci, per il momento non rilasceremo altre dichiarazioni". Così all'Ansa l'avvocato Luca Montella, il legale chiamato a difendere Emanuele Ragnedda.

L'avvocato è da questa mattina a Palau nella tenuta vitivinicola ConcaEntosa di proprietà di Ragnedda, dove sono iniziati gli accertamenti irripetibili dei carabinieri del Ris di Cagliari alla ricerca di elementi utili alle indagini. In particolare viene setacciata l'abitazione all'interno della vasta tenuta: è qui, secondo l'accusa, che potrebbe essere maturato il delitto. Il corpo di Cinzia Pinna non è stato ancora trovato. Indagato per l'occultamento del cadavere è un giovane milanese di 26 anni. Anche i suoi avvocati, Antonello Desini, Nicoletta Mani e Maurizio Mani, sono in queste ore a Palau per seguire gli sviluppi dell'inchiesta. "Oggi iniziano gli accertamenti irripetibili tecnici nella casa del soggetto indagato per omicidio, che per noi sono estremamente importanti. Chiariranno la vicenda che finora è indefinita", hanno sottolineato i legali, che poi precisano: "Il nostro assistito e l''indagato per omicidio non erano amici, ma avevano un rapporto di mera conoscenza, non lo ha frequentato nei giorni della scomparsa e per quello che ci è dato sapere non conosceva la ragazza, quindi non si capisce perché è stato tirato in ballo". I rilievi dei carabinieri del Ris andranno avanti per tutta la giornata, per domani invece è previsto l'arrivo dei Cacciatori di Sardegna.