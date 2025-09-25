Cinzia Pinna, Ragnedda a una festa in elicottero dopo il delitto

Dopo aver ucciso Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau, l'imprenditore di vini Emanuele Ragnedda, 41 anni, ha partecipato ad Arzachena alla grande festa al ristorante Vecchio Mulino per i 60 anni della mamma, 150 invitati. Lì sarebbe arrivato in elicottero e sarebbe apparso allegro e tranquillo. L'uomo, dopo essere stato fermato ieri dai carabinieri, ha confessato l'omicidio della donna.

Il suo orgoglio era il vermentino "Disco Volante", un bianco annata 2021, con un prezzo a bottiglia che oscilla tra i 1.400 e i 1.800 euro. E quando veniva criticato su questo punto, rispondeva: "Stupirsi di che? È meglio di certi celebrati vini di Borgogna". E in effetti, poi, le sue bottiglie non sono rimaste invendute: delle mille messe in commercio ne sarebbero rimaste pochissime, secondo quanto scrive il Corriere della Sera.