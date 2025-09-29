Cinzia Pinna, "tagli nella bocca": Ragnedda, choc in carcere

"Quella sera lei con un coltello mi ha tagliato la lingua e io le ho sparato". Ruota sempre intorno alla auto-difesa la versione che Emanuele Ragnedda ha fornito riguardo alla morte di Cinzia Pinna. Sono ore decisive per l'inchiesta sull'omicidio della 33enne di Castelsardo, uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre e ritrovata senza vita all'interno della tenuta del celebre imprenditore vinicolo di Arzachena che ha confessato il delitto ed è rinchiuso in carcere.

Cinzia è stata ritrovata senza vita vicino a un albero della proprietà di famiglia di Ragnedda, tra Palau e Arzachena. Indossava soltanto una maglietta e il suo corpo era stato lasciato all'aperto, esposto alle intemperie e agli animali selvatici. Anche per questo è risultato impossibile il riconoscimento diretto da parte dei suoi familiari.