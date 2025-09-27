Flotilla, Elly Schlein "dribbla" Mattarella: la risposta (con un giorno di ritardo)

Una discreta supercazzola, quella con cui - con un giorno di ritardo - Elly Schlein risponde alle parole di Sergio Mattarella, il quale aveva invitato la Flotilla, pur riconoscendo il valore della missione, ad interrompere il viaggio verso Gaza accettando la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme, che si è proposto per consegnare in sicurezza gli aiuti umanitari.
Proposta però respinta al mittente dalla flotta pro-Pal, anche se una decina di italiani hanno lasciato le rispettive barche (tra loro anche la portavoce, Maria Elena Delia). E anche la segretaria del Pd si mostra ondivaga. "Condividiamo l'appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l'alto valore umanitario della missione", premette. E ancora: "Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato latino di Gerusalemme per la disponibilità ad una mediazione che assicurasse la possibilità di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla".
Schlein, intervenuta a margine della festa per i 40 anni dell'Arcigay a Roma, ha aggiunto: "Noi non siamo gli organizzatori, c'è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 paesi. Noi possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato latino stesso". "Ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che ci sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu, e che questi attivisti vanno protetti", ha concluso Schlein.
In definitiva, Schelin afferma di "condividere" quanto detto da Mattarella, in particolare sul "valore umanitario" della missione. Eppure, dalla segretaria Pd non arriva alcun spinta a interrompere la missione della Flotilla, nessun chiaro appello ad evitare di provare a forzare il blocco navale. La missione, dunque, continua. Ma i rischi sono enormi.