Flotilla, Elly Schlein "dribbla" Mattarella: la risposta (con un giorno di ritardo)

Proposta però respinta al mittente dalla flotta pro-Pal, anche se una decina di italiani hanno lasciato le rispettive barche (tra loro anche la portavoce, Maria Elena Delia). E anche la segretaria del Pd si mostra ondivaga . "Condividiamo l'appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l'alto valore umanitario della missione", premette. E ancora: "Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato latino di Gerusalemme per la disponibilità ad una mediazione che assicurasse la possibilità di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla".

Schlein, intervenuta a margine della festa per i 40 anni dell'Arcigay a Roma, ha aggiunto: "Noi non siamo gli organizzatori, c'è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 paesi. Noi possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato latino stesso". "Ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che ci sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu, e che questi attivisti vanno protetti", ha concluso Schlein.