Garlasco, ecco le intercettazioni che erano "sparite"

Mancavano solo i soldi, in quest’inchiesta costellata da dubbi e colpi di scena che ruota intorno al delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Le indagini coordinate dalla procura di Pavia, che vedono al centro Andrea Sempio come unico indagato per concorso nell’omicidio della giovane impiegata laureata in economia, si allargano a quelle portate avanti dai magistrati di Brescia. Un’inchiesta che ne incrocia un’altra, e che aggiunge il carico di un’accusa pesante nei confronti dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, iscritto nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari.

Secondo la procura bresciana, infatti, l’ex magistrato, che ai tempi fu titolare del fascicolo sul delitto e ora è in pensione e direttore del Casinò di Campione, avrebbe accettato denaro raccolto dai familiari di Andrea Sempio affinché archiviasse la posizione del 37enne. Una scelta, quella di archiviare, che «rifarei anche adesso», ha comunque sostenuto Venditti, perché convinto dell’innocenza dell’amico d’infanzia di Marco Poggi e non certo in cambio di una somma di denaro «mai ricevuta». Con quella dell’ex procuratore sono al vaglio anche le posizioni di due carabinieri, al momento non indagati, che avrebbero intrattenuto rapporti personali con la famiglia Sempio.

«FARE CHIAREZZA»

L’indagine ha preso il via dopo la scoperta di alcune intercettazioni che, nella prima inchiesta, vennero trascritte in modo scorretto o addirittura omesse e a seguito della perquisizione disposta nell’abitazione del 37enne il 14 maggio scorso, durante la quale è stato ritrovato un biglietto con scritto: “Venditti gip archivia x 20 30 euro”.

Ma Venditti contesta tutta la ricostruzione. «Spero vi sia dell’altro materiale di indagine che giustifichi una simile aggressione, con un massiccio impiego di risorse e di uomini sul territorio, nei confronti di un incensurato servitore dello Stato», ha attaccato il difensore dell’ex magistrato, Domenico Aiello, nella lettera inviata al ministro della Giustizia Carlo Nordio, con la quale chiede di fare chiarezza sull’operato della procura di Pavia. Il difensore ha ricordato che il suo assistito non è mai stato gip e dunque non avrebbe potuto archiviare, ma soltanto richiedere un’archiviazione. «L'intero sistema giudiziario si destabilizza con una simile surreale impostazione - ha continuato il legale -. Un singolare e variegato iter giudiziario, con diverse istanze di revisione respinte, anni e anni di processo, cede il passo di fronte a un solo rigo di un appunto, il cui contenuto è stato già spiegato dal difensore dell’allora indagato Sempio», Massimo Lovati.

«Un’accusa che lede la mia dignità e il mio onore, dopo aver servito lo Stato italiano per oltre quarant’anni», ha aggiunto lo stesso Mario Venditti, che secondo gli inquirenti avrebbe invece favorito in cambio di una somma di 20-30mila euro la prima archiviazione di Sempio, risalente al 2017. «Non meritavo tutto questo. Al di là del risultato delle indagini, verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente. Non ho mai preso soldi o benefit da nessuno per esercitare la professione».