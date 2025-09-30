Crepax, così trasformò i fumetti in opere d'arte

Guido Crepax è stato un fuoriclasse delfumetto, anzi, della Graphic Novel come si dice dei fumetti d’arte, letterari e cinematografici assieme, con più parole di segni. In questi anni il mercato delle graphic novel occupa gran parte delle librerie, così che un ragazzo della Gen Z può pensare che oggi sia il Rinascimento per i nerd appassionati di comics, ma la realtà è che il presente è costruito sui venerati maestri, come Guido Crepax, i cui segni multiformi fanno vivere il Museo di Santa Giulia, che dal 30 settembre 2025 al 15 febbraio 2026, ospita Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina 1953-2003, nell’ambito dell’autunno della Fondazione Brescia Musei.

Un mangaka della Gen Z può non conoscere Crepax, oppure Valentina, ma quelle tavole per prime, hanno introdotto nei fumetti la prospettiva cinematografica, quella fatta di primi piani sul volto (gli occhi di Valentina con il caschetto castano è conosciuto anche da chi non ha mai letto il fumetto, perché è diventato iconico a livello globale), che è un modo di pensare l’azione derivato dallo storyboard del cinema e che Stan Lee per fare uno nome da nume tutelare, ha portato in Marvel e da lì nei cinecomic, ma l’origine dei cinecomic è questa: è la Milano degli anni Sessanta, è Crepax architetto, designer di copertine, illustratore, una parabola che accomuna diversi giganti partiti da qui, una grammatica visiva che poteva nascere solo in questi spazi.

Bob Noorda aveva lavorato, anzi, creato arte per Pirelli, Crepax lo aveva fatto per Shell, l’arte incontrava, rivestiva, le pompe di benzina e gli pneumatici e con questi si spostava ad altre latitudini ad altre sensibilità, per giungere, o per tornare fino a noi. Oggi tirare una linea tra fumetto e cinema è normale, banale persino, ma non lo era prima dell’architetto Crepax, del pubblicitario Crepax e questa mostra racconta come la sua visione abbia ampliato il media fumetto, inglobandone altri, influenzandone altri, perché il fumetto cinematografico, pronto per il salto su celluloide è un paradigma che prima di Valentina non esisteva.