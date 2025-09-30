Libero logo
Benevento, uccide la moglie a sassate e si dà alla macchia

di Maria Pia Petrarolimartedì 30 settembre 2025
Benevento, uccide la moglie a sassate e si dà alla macchia

(Ansa)

2' di lettura

Uccide la moglie a colpi di pietra e poi fugge: è successo a Paupisi, in provincia di Benevento. L'uomo, operaio di 58 anni, avrebbe afferrato una pietra e cominciato a colpire con violenza la moglie alla testa e al volto. La donna, 49 anni, è stata trovata senza vita a letto. Dopo la violenza e l'omicidio al culmine di una lite nella notte, l'aggressore è scappato di casa. E ora i carabinieri sono sulle sue tracce. Nel frattempo si cercano anche i due figli minorenni della coppia, che risulterebbero irreperibili. Non si esclude che possano essere insieme al padre. Le ricerche si starebbero concentrando in alcuni terreni di proprietà dell'uomo. 

A scoprire il corpo della donna sono stati i suoi familiari questa mattina, martedì 30 settembre. Lanciato l'allarme, sul posto sono subito giunti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare. Stando a quanto trapelato, come si legge sul Corriere della Sera, la coppia avrebbe dovuto festeggiare quest'anno i 25 anni di matrimonio. Hanno tre figli, di cui due minorenni di 15 e 16 anni di cui non si ha notizia e uno maggiorenne che lavora in un'azienda in Emilia Romagna e che è stato avvisato di quanto successo. 

"Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli della coppia e questa è la nostra più grande preoccupazione - ha confermato il sindaco di Paupisi, Salvatore Colletta, ai microfoni di Ntr24 -. La notizia di quello che è successo ha colpito la comunità e ci lascia attoniti, una famiglia che all'apparenza non mostrava alcun segno di disagio e non era seguita dai servizi sociali. Lui è un grande lavoratore, probabilmente non abbiamo colto qualche segnale che si è manifestato in questi ultimi giorni. Sono stato a una festa insieme alla coppia e non c'era nessun segno di disaccordo tra loro". E ancora: "Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini, sono due a frequentare la scuola dell'obbligo di Paupisi, un altro figlio è maggiorenne e non era in casa al momento della tragedia. I due bambini, ma non ho certezza, non sarebbero stati portati a scuola questa mattina".

tag
paupisi
benevento

