Benevento, uccide la moglie a sassate e si dà alla macchia

Uccide la moglie a colpi di pietra e poi fugge: è successo a Paupisi, in provincia di Benevento. L'uomo, operaio di 58 anni, avrebbe afferrato una pietra e cominciato a colpire con violenza la moglie alla testa e al volto. La donna, 49 anni, è stata trovata senza vita a letto. Dopo la violenza e l'omicidio al culmine di una lite nella notte, l'aggressore è scappato di casa. E ora i carabinieri sono sulle sue tracce. Nel frattempo si cercano anche i due figli minorenni della coppia, che risulterebbero irreperibili. Non si esclude che possano essere insieme al padre. Le ricerche si starebbero concentrando in alcuni terreni di proprietà dell'uomo.

A scoprire il corpo della donna sono stati i suoi familiari questa mattina, martedì 30 settembre. Lanciato l'allarme, sul posto sono subito giunti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare. Stando a quanto trapelato, come si legge sul Corriere della Sera, la coppia avrebbe dovuto festeggiare quest'anno i 25 anni di matrimonio. Hanno tre figli, di cui due minorenni di 15 e 16 anni di cui non si ha notizia e uno maggiorenne che lavora in un'azienda in Emilia Romagna e che è stato avvisato di quanto successo.