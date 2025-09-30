Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Lovati esce allo scoperto: "Né Sempio né Stasi, chi ha ucciso Chiara Poggi"

di Ignazio Stagnomartedì 30 settembre 2025
Lovati esce allo scoperto: "Né Sempio né Stasi, chi ha ucciso Chiara Poggi"

(Raiplay)

2' di lettura

L’avvocato Massimo Lovati, in un'intervista a La Stampa, sostiene che l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco resterà irrisolto e che né il suo assistito, Andrea Sempio, né Alberto Stasi siano colpevoli. Secondo Lovati, il delitto è opera di "un’organizzazione criminale, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca", legata alla "massoneria bianca", coinvolta in "pedofilia degli enti ecclesiastici e traffico di organi umani". Parlando del biglietto con la scritta “Venditti gip archivia per 20-30 euro”, trovato in un libro dell’avvocato Tizzoni (Processo Garlasco. Diritto alla verità), Lovati chiarisce che si tratta di un preventivo per ottenere copia dell’atto di archiviazione, non di corruzione: "Parlano di 20 o 30 mila euro, ma non è quello che c’è scritto. C’è scritto 20 o 30 euro".

Sottolinea l’integrità del magistrato Mario Venditti, definito "uno dei migliori". Riguardo alle intercettazioni in cui i genitori di Sempio discutono di denaro, Lovati spiega che servivano per spese legali: "Sono soldi presi per le spese legali. Uno può farseli prestare". Definisce Andrea Sempio "un ragazzo normale. Completamente estraneo ai fatti, ormai martoriato", coinvolto solo per uno scontrino di parcheggio usato dalla difesa di Stasi. Lovati nega che l’impronta 33 e il Dna sotto le unghie di Chiara appartengano a Sempio, promettendo rivelazioni: "E lo vedrete".

Garlasco, una talpa in procura aiuta Andrea Sempio? L'ipotesi-choc

Una talpa in procura ha avvisato i Sempio durante le indagini del 2017? È su questo che stanno lavorando i pm bre...

Lovati infine prevede che l’indagine si chiuderà con una richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, ma il Gup lo proscioglierà, permettendo alla procura di "lavarsene le mani". Sul movente, indica le ricerche di Chiara Poggi su una chiavetta Usb nel 2007, senza però rivelare dettagli: "Ma non lo dico a nessuno. Mi spiace". 

Garlasco, rissa Giletti-Lovati: "E allora mandami la Guardia di Finanza"

Il delitto di Garlasco tra i temi de Lo Stato delle Cose. Ospite di Massimo Giletti nella puntata in onda lunedì ...

Dalla Sciarelli Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

L'ultimo fronte Garlasco, le strane intercettazioni Sempio-Carabinieri: "Dammi mezz'ora, ok?"

Lo stato delle cose Garlasco, rissa Giletti-Lovati: "E allora mandami la Guardia di Finanza"

tag
garlasco
andrea sempio
chiara poggi

Dalla Sciarelli Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

L'ultimo fronte Garlasco, le strane intercettazioni Sempio-Carabinieri: "Dammi mezz'ora, ok?"

Lo stato delle cose Garlasco, rissa Giletti-Lovati: "E allora mandami la Guardia di Finanza"

ti potrebbero interessare

564x265

Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

Caterina Spinelli
4914x3276

Garlasco, le strane intercettazioni Sempio-Carabinieri: "Dammi mezz'ora, ok?"

Caterina Spinelli
548x283

Garlasco, rissa Giletti-Lovati: "E allora mandami la Guardia di Finanza"

Caterina Spinelli
3072x1733

Garlasco, una talpa in procura aiuta Andrea Sempio? L'ipotesi-choc

Maria Pia Petraroli