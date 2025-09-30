Lovati esce allo scoperto: "Né Sempio né Stasi, chi ha ucciso Chiara Poggi"

L’avvocato Massimo Lovati, in un'intervista a La Stampa, sostiene che l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco resterà irrisolto e che né il suo assistito, Andrea Sempio, né Alberto Stasi siano colpevoli. Secondo Lovati, il delitto è opera di "un’organizzazione criminale, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca", legata alla "massoneria bianca", coinvolta in "pedofilia degli enti ecclesiastici e traffico di organi umani". Parlando del biglietto con la scritta “Venditti gip archivia per 20-30 euro”, trovato in un libro dell’avvocato Tizzoni (Processo Garlasco. Diritto alla verità), Lovati chiarisce che si tratta di un preventivo per ottenere copia dell’atto di archiviazione, non di corruzione: "Parlano di 20 o 30 mila euro, ma non è quello che c’è scritto. C’è scritto 20 o 30 euro".

Sottolinea l’integrità del magistrato Mario Venditti, definito "uno dei migliori". Riguardo alle intercettazioni in cui i genitori di Sempio discutono di denaro, Lovati spiega che servivano per spese legali: "Sono soldi presi per le spese legali. Uno può farseli prestare". Definisce Andrea Sempio "un ragazzo normale. Completamente estraneo ai fatti, ormai martoriato", coinvolto solo per uno scontrino di parcheggio usato dalla difesa di Stasi. Lovati nega che l’impronta 33 e il Dna sotto le unghie di Chiara appartengano a Sempio, promettendo rivelazioni: "E lo vedrete".