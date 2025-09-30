Benevento, ammazza la moglie a pietrate: arrestato, uno dei figli è morto

È stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. L'uomo si era dato alla fuga dopo l'omicidio portando con se' i figli, che sono stati trovati con lui. Secondo quanto si apprende, il ragazzo sarebbe morto, mentre la ragazza sarebbe stata portata in gravi condizioni in ospedale. Ad individuare l'auto dell'uomo è stato un elicottero dei Carabinieri: la segnalazione è poi stata inviata alle pattuglie in strada che hanno fermato l'uomo