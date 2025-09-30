Benevento, ammazza la moglie a pietrate: arrestato, uno dei figli è morto

È stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. L'uomo si era dato alla fuga dopo l'omicidio portando con se' i figli, che sono stati trovati con lui. Secondo quanto si apprende, il ragazzo sarebbe morto, mentre la ragazza sarebbe stata portata in gravi condizioni in ospedale. Ad individuare l'auto dell'uomo è stato un elicottero dei Carabinieri: la segnalazione è poi stata inviata alle pattuglie in strada che hanno fermato l'uomo
Benevento, uccide la moglie a sassate e si dà alla macchiaUccide la moglie a colpi di pietra e poi fugge: è successo a Paupisi, in provincia di Benevento. L...
Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina, alle 9:30 circa, dai carabinieri della stazione di Paupisi, allertati da un vicino di casa della coppia. Sul cadavere alcune lesioni alla testa: Polcino potrebbe essere stata ferita mortalmente con una pietra. Il marito, dopo aver commesso il femminicidio, probabilmente all'interno delle mura domestiche, si era allontanato dal piccolo comune sannita questa mattina, poco dopo l'alba. Era fuggito a bordo di una Opel Mokka, aveva spiegato il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, che conosceva e frequentava la coppia. "Sono stato con loro qualche sera fa. Non c'era nessun segnale che lasciasse presagire un contesto di violenza. Si apprestavano a celebrare i 25 anni di matrimonio, stavano organizzando una festa". Circostanze confermate anche dai carabinieri: "Non risultano precedenti episodi di violenza o segnalazioni di liti", ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Benevento Enrico Calandro.