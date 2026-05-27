La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Mano moscia, nemmeno mi ha salutato"

A La Pennicanza, programma in onda tutti i giorni Rai Radio 2, Fiorello ha raccontato un simpatico aneddoto relativo a un suo incontro con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, avvenuto agli ultimi Internazionali d'Italia.

"Ci siamo visti agli Internazionali d’Italia di tennis e non mi ha quasi nemmeno salutato… mi ha dato una mano molto moscia, fredda. Forse è per la storia del ticket della macchina elettrica, se l’è legata al dito. Mi aveva anche chiamato e non gli ho risposto, ma non è che non volevo, è che sono stato avvisato in ritardo!”, ha detto lo showman parlando del sindaco.