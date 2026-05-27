La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Mano moscia, nemmeno mi ha salutato"

A La Pennicanza, programma in onda tutti i giorni Rai Radio 2, Fiorello ha raccontato un simpatico aneddoto relativo a un suo incontro con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, avvenuto agli ultimi Internazionali d'Italia.
"Ci siamo visti agli Internazionali d’Italia di tennis e non mi ha quasi nemmeno salutato… mi ha dato una mano molto moscia, fredda. Forse è per la storia del ticket della macchina elettrica, se l’è legata al dito. Mi aveva anche chiamato e non gli ho risposto, ma non è che non volevo, è che sono stato avvisato in ritardo!”, ha detto lo showman parlando del sindaco.
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Fiorello si riferiva a un episodio che risale al 13 febbraio scorso, quando era venuto a sapere che dal primo luglio l’accesso alle Ztl di Roma non sarebbe stato più gratuito per le auto elettriche a idrogeno e tutti i veicoli si sarebbero dovuti dotare di un apposito permesso a pagamento, con tariffe differenziate per i non residenti che arriveranno a sborsare mille euro, a meno di un Isee sotto i 15mila euro.
La notizia non era stata particolarmente gradita dallo showman siciliano, che aveva affermato: "I soldi li prenderanno dalla Fontana di Trevi, dalle multe sulla Tangenziale e da quella cosa che per attraversare la strada devi pagare 50 centesimi che ho proposto. Non bastano?! Devono prenderli pure dalla mia macchina elettrica? Ma io voglio andare a Via del Corso gratis, voglio parcheggiare sulle strisce blu gratis!". Evidentemente queste parole non sono andate giù al sindaco della capitale.