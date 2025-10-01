Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Andrea Sempio, Garofano lascia? Clamoroso: cosa diceva solo 3 mesi fa

di Andrea Carrabinomercoledì 1 ottobre 2025
Andrea Sempio, Garofano lascia? Clamoroso: cosa diceva solo 3 mesi fa

(X, @QuartoGrado)

1' di lettura

Altra svolta nel caso Garlasco. Luciano Garofano ha lasciato il ruolo di consulente di Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso dell'omicidio di Chiara Poggi. Il motivo? Per "la mancata condivisione da parte della difesa" del suo assistito "dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale (...) in merito allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia". Ma potrebbe esserci dell'altro. 

In queste ore sui scoail sono state rilanciate delle sue parole pronunciate lo scorso giugno a Quarto Grado. "Perché da ex generale dei Ris che ha lavorato al caso di Garlasco, ora è diventato consulente di Andrea Sempio?", aveva chiesto il conduttore Gianluigi Nuzzi.

Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

Altro clamoroso colpo di scena a Garlasco.  L'ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, ha "r...

"Voglio difendere quella verità che è stata decisa da un tribunale e rivendicare il lavoro che abbiamo fatto, al di là degli errori che sono stati commessi. Io credo in questa verità e nell'innocenza di Andrea Sempio. Se dovessi trovare la minima traccia di colpevolezza, consiglierei agli avvocati di portarlo in Procura. Se scoprissi che è colpevole lascerei il mandato", aveva risposto convinto Garofano. E, alla luce della sua decisione, è facile presumere che i colpi di scena non siano finiti dopo la notizia del presunto coinvolgimento del magistrato Mario Venditti

Autunno caldo Garlasco, la bomba di De Rensis: "Ecco cosa uscirà in autunno"

Sempio nel mirino Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Il caso Poggi Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

tag
luciano garofano
andrea sempio
garlasco

Autunno caldo Garlasco, la bomba di De Rensis: "Ecco cosa uscirà in autunno"

Sempio nel mirino Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Il caso Poggi Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

ti potrebbero interessare

548x310

Garlasco, la bomba di De Rensis: "Ecco cosa uscirà in autunno"

Andrea Carrabino
2987x1493

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Roberto Tortora
3072x2050

Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

Ignazio Stagno
564x265

Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

Caterina Spinelli