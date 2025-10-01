Flotilla intercettata, subito caos da Milano a Napoli. Sciopero generale il 3 ottobre

A una manciata di miglia da Gaza le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla vengono intercettate e abbordate dalla marina militare israeliana e in Italia, a migliaia di chilometri di distanza, ecco scoccare la rappresaglia politica. Con Maurizio Landini lesto a confermare lo "sciopero generale" per venerdì 3 ottobre.

E' Napoli a rispondere per prima all'appello degli attivisti pro-Pal al grido "Blocchiamo tutto": i sostenitori della causa palestinese hanno bloccato la stazione centrale partenopea e alcuni treni sarebbero bloccati. A breve a il Napoli calcio scenderà in campo al Diego Armando Maradona nella partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in un clima già teso per gli scontri nel pomeriggio tra le due tifoserie. Disordini anche a Roma, con le forze dell'ordine che cinturano la stazione Termini dove si sono concentrati i manifestanti. L'attenzione nell'area della stazione è massima anche dopo lo stop allo scalo di Napoli.

Mobilitazioni anche in centro a Bologna e a Milano, dove i pro-Pal hanno indetto un "raduno d'emergenza" in piazza della Scala: "Pronti a bloccare tutto, raggiungeteci", è l'invito su Instagram di Potere al Popolo. A Torino l'ingresso centrale della stazione ferroviaria di Porta Nuova è stato chiuso, per cercare di evitare eventuali blocchi da parte dei manifestanti pro Palestina. Sono stati chiusi anche i varchi della metropolitana con la stessa stazione.

Poche ore prima il segretario della Cgil aveva minacciato un grande sciopero generale in caso di "attacco alla Flotilla" e l'Usb - Unione Sindacale di Base risponde subito presente proclamando "la mobilitazione immediata e lo sciopero generale per il 3 ottobre". "La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo Stato genocida di Israele, mentre era impegnata in una missione civile e pacifica per rompere l'assedio alla Striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari alla popolazione stremata - afferma l'Usb in una nota -. Una flotta composta da lavoratori, volontari, rappresentanti di movimenti e società civile, in navigazione con un carico di beni di prima necessità, è stata colpita da un atto di guerra contro la pace, contro l'umanità, contro il diritto internazionale. Israele, con questo atto di pirateria, viola apertamente le Convenzioni internazionali e la Carta delle Nazioni Unite, e mette a rischio la vita di cittadini di diversi paesi, impegnati a garantire un canale umanitario permanente verso Gaza. È un'aggressione che riguarda tutti e tutte noi. Riguarda il principio stesso della libertà dei popoli, della solidarietà e della giustizia internazionale. Riguarda il nostro ordine costituzionale, che all'articolo 11 ripudia la guerra e fonda la Repubblica sulla pace e sulla cooperazione tra i popoli. Quando uno Stato, come Israele, colpisce una missione civile umanitaria riconosciuta e sostenuta da decine di organizzazioni in tutto il mondo, viola la sovranità morale e politica dell'Italia e dell'intera comunità internazionale".

Per tutta la giornata di mercoledì sono proseguite le proteste anche a Roma. Questa mattina è stato occupato il liceo artistico e linguistico Pablo Picasso di Pomezia, mentre ieri a mezzanotte gli studenti del liceo scientifico Cavour, occupato da due giorni, hanno protestato ai piedi del Colosseo urlando dal microfono "Free Palestine", sventolando una bandiera palestinese e mostrando uno striscione con la scritta: "Giù le mani dalla Flotilla". Il Picasso è il quarto istituto superiore a mobilitarsi negli ultimi giorni. Il primo era stato l'istituto Cinetv Rossellini, in via della Vasca Navale, liberato però domenica sera. A seguire, l'occupazione del Cavour e quella, iniziata ieri, del liceo classico Socrate. La protesta si inserisce in un più ampio ciclo di mobilitazioni promosse dai collettivi studenteschi di sinistra aderenti alle organizzazioni Osa e Cambiare rotta e che sta attraversando scuole e università in tutta Italia, a partire dallo sciopero generale del 22 settembre scorso, in vista del corteo nazionale previsto il 4 ottobre, al quale sono attese migliaia di persone.