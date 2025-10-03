Antisemitismo, le opposizioni condannino prima che sia troppo tardi

Siamo proprio sicuri che le tragedie storiche la seconda volta si ripetano come farsa? Con buona pace di Marx, la sua era tutt’al più una battuta. Anche perché l’antisemitismo è un fenomeno che percorre come un fiume carsico buona parte della storia umana riaffiorando in superficie con una certa costanza. Sia ben chiaro, oggi per fortuna non si intravede un Hitler all’orizzonte, né c’è chi progetta una “soluzione finale” per la questione ebraica. Almeno in Europa. Eppure, se si mettono in fila tanti episodi isolati, e certe palesi ostilità verso gli ebrei manifestate senza pudore in pubblico da intellettuali e personalità politiche, un paragone storico si impone: non con la Germania nazionalsocialista, ma con il periodo europeo precedente alla prima guerra mondiale di cui ampiamente si occupò Hannah Arendt nella prima parte del suo volume sul totalitarismo.

La filosofa tedesca partì da lì non per instaurare un rapporto di causa-effetto fra l’intolleranza antisemita di quel periodo e il Terzo Reich ma per descrivere il montare nel vecchio continente di un clima antiebraico su cui poi la tragedia successiva poté facilmente stagliarsi. Da questo punto di vista, una vicenda come quella capitata a Treviso ad un cittadino iraniano di fede ebraica il 17 settembre scorso, ma di cui si è avuta notizia solo ieri, non va presa sottogamba. Essa ci dice che oggi, come allora, essere ebrei in Europa, e ahimé anche in Italia, è diventato a dir poco rischioso (qualche giorno una famiglia ebraica è stata persino aggredita in un autogrill lombardo). L’episodio è accaduto invece davanti alla stazione ferroviaria, ove il cittadino di origine ebraica è stato identificato dalla kippah e perciò rifiutato, in quanto “non gradito”, da un taxista in servizio che gli ha chiesto se fosse “sionista”.