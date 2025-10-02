Manchester, accoltellamento fuori dalla sinagoga: cos'è successo

Accoltellamento fuori da una sinagoga a Manchester, nel nord dell'Inghilterra: il bilancio, per ora, è di due morti e diversi feriti. L'attacco è avvenuto proprio nel giorno dello Yom Kippur, la festa più sacra del calendario ebraico. Il responsabile, non ancora identificato, sarebbe un uomo che prima, a bordo di un’auto, avrebbe travolto diverse persone e poi, dopo essere sceso dal mezzo, si sarebbe messo a colpire con un coltello alcuni presenti. Il sospetto è stato subito neutralizzato dalla polizia con alcuni colpi di arma da fuoco.

Pare che l'aggressore indossasse una cintura esplosiva al momento dell'attacco. Circostanza confermata dalle parole di un poliziotto, che avrebbe pronunciato: "State lontani, ha una bomba, allontanatevi!": Lo si sentirebbe in un video girato a ridosso dell'attacco. Sul posto sono intervenuti gli artificieri con un camion per neutralizzare potenziali ordigni. Il sospetto appare nel video come un uomo calvo e con la barba, in tenuta da addestramento e con alcuni involucri bianchi appesi alla cinta.

L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 2 ottobre. La polizia di Greater Manchester ha fatto sapere di essere stata contattata alle 9:31 da un cittadino presso la sinagoga "Heaton Park Hebrew Congregation", in Middleton Road. Durante la telefonata, il testimone avrebbe riferito di aver visto un’auto investire deliberatamente alcuni passanti e poi un uomo accoltellato. Sette minuti dopo, ecco l'intervento degli agenti, che tempestivamente hanno neutralizzato l’aggressore. Sul posto, poi, sono giunti anche i paramedici, che hanno prestato soccorso ai feriti. E nel frattempo è stato chiesto ai cittadini di evitare l'area.