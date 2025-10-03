Libero logo
Parma, 4 esponenti del Pd occupano i binari: la denuncia di FdI

di Andrea Carrabinovenerdì 3 ottobre 2025
Parma, 4 esponenti del Pd occupano i binari: la denuncia di FdI

(Ansa)

Mai come in questo caso, la sinistra di Palazzo si confonde con quella di piazza. A Parma, nel corso delle manifestazioni pro-Flotilla andate in scena giovedì 2 ottobre, tra le persone che hanno occupato i binari della stazione c'erano anche quattro esponenti del Partito democratico: due assessori e due consiglieri. A dare la notizia è stata la deputata di Fratelli d'Italia Gaetana Russo

"Le cronache dei giorni scorsi - ha spiegato Russo - ci hanno raccontato che dei manifestanti sono scesi in strada, flussi di persone non autorizzati, intenti a protestare contro l'azione dello Stato di Israele per la Global Sumud Flotilla. E il corteo dei manifestanti pro Pal si è spinto all'interno della stazione ferroviaria, presumibilmente con lo scopo di interrompere pubblico servizio. Non sappiamo se taluni di loro siano stati denunciati o se è stato aperto dalle forze dell'ordine un fascicolo giudiziario. Questo spetta alle Forze dell'ordine. Ma la cosa più grave è che pare che presenti fossero i massimi vertici del Pd locale, figure istituzionali non i centri sociali, l'assessore della giunta di Parma alla sicurezza e legalità Francesco De Vanna, l'assessore ai servizi educativi Caterina Bonetti, le consigliere comunali Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo".

E ancora: "Ci chiediamo cosa ne pensa la segretaria del Pd Schlein? Prenderà le distanze chiedendo le dimissioni dal consiglio comunale dei 4 dirigenti di partito? Si tratta di condotte che devono essere legittimate, perché provengono da una certa parte politica, o sono degne di sanzioni perché anche gli esponenti del Pd sono cittadini come tutti gli altri? La gogna della giustizia non è nella grammatica di FdI, è il metro di giudizio che la sinistra avrebbe riservato a chiunque di noi. Ma la legge vale per tutti e certe condotte non possono essere discriminate dalla tessera del Pd". 

