Garlasco, colpo di scena: c'è un altro scontrino, tutto ribaltato

di Ignazio Stagnosabato 4 ottobre 2025
Garlasco, colpo di scena: c'è un altro scontrino, tutto ribaltato

(Quarto Grado)

Un nuovo elemento emerge nell’indagine su Andrea Sempio, legato al delitto di Chiara Poggi a Garlasco: un secondo scontrino del parcheggio di Vigevano, datato 14 agosto 2007, il giorno successivo all’omicidio. Presentato in esclusiva durante la trasmissione Quarto Grado del 3 ottobre, questo scontrino è stato trovato tra i documenti custoditi dai genitori di Sempio e si riferisce al parcheggio vicino alla libreria Feltrinelli di Vigevano, dove Andrea afferma di essere stato il 13 agosto, giorno del delitto, per acquistare un libro, trovando però il negozio chiuso. Il padre, Giuseppe Sempio, ha confermato che il 14 agosto accompagnò il figlio in libreria nel pomeriggio, come indicato dall’orario sullo scontrino (17:32), per acquistare il libro desiderato. La madre, Daniela Ferrari, ha mostrato un cassetto dove la famiglia conserva abitualmente ricevute e documenti, spiegando la presenza dello scontrino.

Questo nuovo elemento potrebbe rafforzare la difesa di Sempio. In primo luogo, dimostra l’abitudine della famiglia di conservare scontrini, riducendo i sospetti che il primo scontrino, consegnato ai carabinieri il 4 ottobre 2008 e datato 13 agosto 2007 (ore 10:18), fosse un alibi costruito ad arte.

Sebbene il primo scontrino non riporti la targa dell’auto e non dimostri con certezza la presenza di Sempio a Vigevano durante l’omicidio, il secondo scontrino rafforza la sua versione, confermando il suo ritorno in libreria il giorno successivo. Gli accertamenti di Quarto Grado indicano che la Feltrinelli, in quel periodo, apriva solo al pomeriggio, il che spiegherebbe perché Sempio trovò il negozio chiuso il 13 agosto. Questo dettaglio, unito alla testimonianza dei genitori, potrebbe avvalorare l’intenzione di Andrea di acquistare un libro, supportando la sua estraneità ai fatti di Garlasco.

