Garlasco, colpo di scena: c'è un altro scontrino, tutto ribaltato

Un nuovo elemento emerge nell’indagine su Andrea Sempio, legato al delitto di Chiara Poggi a Garlasco: un secondo scontrino del parcheggio di Vigevano, datato 14 agosto 2007, il giorno successivo all’omicidio. Presentato in esclusiva durante la trasmissione Quarto Grado del 3 ottobre, questo scontrino è stato trovato tra i documenti custoditi dai genitori di Sempio e si riferisce al parcheggio vicino alla libreria Feltrinelli di Vigevano, dove Andrea afferma di essere stato il 13 agosto, giorno del delitto, per acquistare un libro, trovando però il negozio chiuso. Il padre, Giuseppe Sempio, ha confermato che il 14 agosto accompagnò il figlio in libreria nel pomeriggio, come indicato dall’orario sullo scontrino (17:32), per acquistare il libro desiderato. La madre, Daniela Ferrari, ha mostrato un cassetto dove la famiglia conserva abitualmente ricevute e documenti, spiegando la presenza dello scontrino.

Questo nuovo elemento potrebbe rafforzare la difesa di Sempio. In primo luogo, dimostra l’abitudine della famiglia di conservare scontrini, riducendo i sospetti che il primo scontrino, consegnato ai carabinieri il 4 ottobre 2008 e datato 13 agosto 2007 (ore 10:18), fosse un alibi costruito ad arte.