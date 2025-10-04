Per un giorno di sciopero un miliardo di euro in fumo

«Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno Sciopero dichiarato illegittimo? Ecco, lo organizza Landini e lo paghi Landini». È Matteo Salvini, in mattinata, a lanciare la provocazione. Ma il tema c'è: quanto ci costano gli scioperi che, da quando a Palazzo Chigi siede Giorgia Meloni, i sindacati organizzano a ritmo continuo? Proteste indette peraltro spesso e volentieri per motivi che esulano dalla tutela dei diritti dei lavoratori, la ratio che sta dietro il diritto di sciopero. Perché, per esempio, quello di ieri che ha paralizzato l'Italia è stato proclamato per solidarizzare con la Palestina e protestare contro la politica di Israele. Insomma, la domanda torna: quanto ci costano protestare che hanno come (quasi) unico obiettivo colpire il governo Meloni? A fare i calcoli ci ha pensato il centro studi di Conflavoro. Ebbene, secondo la Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese il conto è salatissimo: 5,5 miliardi di euro all'anno. Per arrivare alla cifra, il centro studi dell'associazione è partita calcolando in 1.129 le proteste che (in media) ogni anno interessano l'Italia, ovvero la bellezza di 3,1 al giorno.

Circa 130 milioni sono il conto presentato da scuole chiuse e pubblica amministrazione ferma. «Siamo il Paese che sciopera di più al mondo e le conseguenze sono ormai un problema strutturale» dichiara il presidente di Conflavoro Roberto Capobianco, che stima i costi economici delle oltre mille agitazioni sindacali in 5,5 miliardi di euro, con una perdita di produttività tra 1,8 e 2,4 miliardi perle nostre imprese e un mancato gettito fiscale e contributivo per lo Stato che oscilla tra i 580 e gli 810 milioni di euro. «Non è più tollerabile ea rimetterci sono le imprese e gli stessi lavoratori che i sindacati dicono di voler tutelare» aggiunge Capobianco. Anche perché ogni settore bloccato produce ritardi, inefficienze e costi nascosti che si estendono anche ad altri comparti, incidendo sulla competitività delle imprese e sul benessere delle famiglie.