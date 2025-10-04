Pro-Pal, orrore a Roma: vandalizzata con falce e martello la statua di Papa Wojtyla

Intanto ferma condanna è arrivata dal ministro degli Esteri. Per Antonio Tajani "non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri!". Immediata anche la reazione del premier Meloni: "A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo 'fascista di m***' e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti".

Altro che pacifisti, alcuni manifestanti pro-Pal sono vandali. A Roma , nei pressi della stazione Termini, è stata imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con la scritta "fascista di m…" e il simbolo della falce e martello . A notarlo, in piazza dei Cinquecento, i carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. I militari hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte.

D'altronde non è il primo gesto teppistico per mano dei pro-Pal. A Milano, ad esempio, è stato vandalizzato il monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo. Al termine della manifestazione a sostegno della Palestina di giovedì, alcuni partecipanti hanno raggiunto la statua gettando della vernice rossa sui leoni in marmo e sul bassorilievo in bronzo. Non solo, perché sono anche apparse scritte come "Meloni vai via" e "Meloni m***". Anche in questo caso ferma condanna è arrivata dal centrodestra. "Non possiamo tollerare che ogni manifestazione, a prescindere dalla motivazione, diventi occasione per sfogare la violenza contro i beni storici e artistici della città, commercianti, residenti e Forze dell'Ordine. Non è giusto che a pagare siano sempre i milanesi, che con le loro tasse devono farsi carico dei danni provocati da una minoranza di facinorosi. Per questo presenterò un ordine del giorno in consiglio comunale affinché il Comune di Milano si costituisca parte civile in un eventuale processo", ha fatto sapere il consigliere comunale e segretario provinciale milanese della Lega Samuele Piscina.