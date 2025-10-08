Libero logo
IlariaSalis
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Garlasco

Pavia, "posso avere un po' di latte?": entra in casa e violenta la vicina

di Maria Pia Petrarolimercoledì 8 ottobre 2025
Pavia, "posso avere un po' di latte?": entra in casa e violenta la vicina

(Pixabay)

1' di lettura

"Posso avere un po' di latte?": così un uomo è riuscito a entrare nella casa della vicina e a violentarla. La vittima è una studentessa di 19 anni, mentre l'aggressione è avvenuta nella mattinata di lunedì 6 ottobre in un condominio nelle vicinanze dell’Università di Pavia. Il presunto responsabile, invece, sarebbe un uomo di 29 anni, che poi è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Al momento della violenza, la giovane si trovava da sola nel suo appartamento. Il fidanzato era uscito da poco. Quando ha sentito bussare, avrebbe riconosciuto subito il vicino e dunque non avrebbe esitato un attimo ad aprirgli la porta. Lui, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe approfittato della fiducia della ragazza per entrare in casa e aggredirla nel soggiorno. Le urla della 19enne avrebbero subito attirato l'attenzione degli altri condomini. E a quel punto un'altra vicina avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi

Prima le stacca l'orecchio a morsi, poi la violenta: chi è la belva

Episodio di violenza brutale a Sondrio, in una notte che nessuno dimenticherà. Una donna di 44 anni, infatti, &eg...

Sul posto, dunque, sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pavia, che hanno fermato il 29enne e lo hanno portato nel carcere di Torre del Gallo, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. La studentessa, in stato di choc, è stata accompagnata al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza subita. 

Macchinista aiuta il capotreno? Pestato

Picchiato con violenza solo per avere soccorso una capotreno che tentava inutilmente di impedire a dei ragazzi di danneg...

Orrore a Siena Siena, senegalese violenta 17enne al parco: era in attesa di permesso di soggiorno

L'iniziativa a Pavia Preservativi distribuiti ai detenuti: sesso in carcere e polemiche

Fine corsa Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

tag
pavia
violenza sessuale

Orrore a Siena Siena, senegalese violenta 17enne al parco: era in attesa di permesso di soggiorno

L'iniziativa a Pavia Preservativi distribuiti ai detenuti: sesso in carcere e polemiche

Fine corsa Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

ti potrebbero interessare

1280x853

Siena, senegalese violenta 17enne al parco: era in attesa di permesso di soggiorno

Andrea Carrabino
3000x2659

Preservativi distribuiti ai detenuti: sesso in carcere e polemiche

Claudia Osmetti
3072x2048

Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

Andrea Carrabino
721x337

Stupro a Catania, Orban scatenato contro la Ue: "Ancora migranti. Ora rivolta!"