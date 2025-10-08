Pavia, "posso avere un po' di latte?": entra in casa e violenta la vicina

"Posso avere un po' di latte?": così un uomo è riuscito a entrare nella casa della vicina e a violentarla. La vittima è una studentessa di 19 anni, mentre l'aggressione è avvenuta nella mattinata di lunedì 6 ottobre in un condominio nelle vicinanze dell’Università di Pavia. Il presunto responsabile, invece, sarebbe un uomo di 29 anni, che poi è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Al momento della violenza, la giovane si trovava da sola nel suo appartamento. Il fidanzato era uscito da poco. Quando ha sentito bussare, avrebbe riconosciuto subito il vicino e dunque non avrebbe esitato un attimo ad aprirgli la porta. Lui, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe approfittato della fiducia della ragazza per entrare in casa e aggredirla nel soggiorno. Le urla della 19enne avrebbero subito attirato l'attenzione degli altri condomini. E a quel punto un'altra vicina avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi.