Operato il ministro Crosetto: come sta. Meloni: "Forza Guido!"

Questa mattina il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli per l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). L’operazione, come comunicato dal ministero della Difesa, è stata eseguita con successo, e il ministro è in buone condizioni, in attesa dell’esito dell’esame istologico. La notizia ha suscitato un’ondata di sostegno da parte di esponenti politici e cittadini. Il premier Giorgia Meloni ha scritto sui social: "Forza Guido!".

Analogo supporto è arrivato dal vicepremier Matteo Salvini, da altri membri del governo e da rappresentanti di varie forze politiche. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso "un sincero augurio di pronta guarigione, con l’auspicio che possa presto rimettersi in piena salute", ringraziando Crosetto "per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione".

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha inviato "all’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione".Anche il Sum, sindacato unico dei militari, ha manifestato "sincera vicinanza e solidarietà", augurando "a nome di tutti gli iscritti, i più sentiti auguri di pronta guarigione e di un celere ritorno alle sue funzioni istituzionali".