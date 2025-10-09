Pavia, un terremoto: "Noi siamo il potere", a processo l'ex maggiore dei Carabinieri

Pavia si macchia di un nuovo scandalo. Dopo il secondo filone delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sta facendo discutere l'inchiesta Clean 2. Qui Maurizio Pappalardo, ex comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo di Pavia, ora in pensione, è sotto processo per corruzione. E per stalking nei confronti di una ragazza con la quale aveva avuto una relazione, cominciata quando lei era appena 17enne. "Ma ti conosco io… noi siamo il potere… Ti metto auto con scorta e arrivi tranquillo. Siamo o no amici?" rispondeva il carabiniere all’amico Alberto dopo averlo invitato a mangiare il tartufo di Alba al "suo"ristorante. Era l’epoca del lockdown e l’interlocutore era preoccupato per le sanzioni. Pappalardo gli darà anche un certificato per spostarsi nella sua casa a Cortina. Lo stesso scambio è agli atti dell’inchiesta.

Ma non solo, perché Pappalardo è anche accusato di stalking. A denunciarlo la ex, oggi 30enne. Stando al Corriere della Sera la donna aveva deciso di lasciarlo e da lì la sua vita è diventata un inferno. Tra i fatti denunciati le gomme dell'auto tagliate e il tentativo di far perdere la pensione al nonno. Nella banca in cui l’amico Alberto era dirigente lavoravano anche l’ex fidanzata di Pappalardo e Andrea Guazzi. Costretto a lasciare il suo incarico di responsabile dell’area Wealth Management, perché reo di avere una relazione coniugale con la ex di Papppalardo.