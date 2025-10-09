Verona, benedizione a scuola? Alunni islamici si tappano le orecchie

Polemica a Verona, dove quattro 13enni si sono tappati le orecchie mentre il prete benediva la loro scuola. È accaduto lunedì mattina nel rinnovato parco delle scuole medie di Cerea quando quattro ragazzini - tutti di nazionalità straniera e di religione musulmana - non hanno voluto ascoltare la benedizione del sacerdote. Una scelta che i 13enni hanno giustificato come un precetto religioso per cui non è consentito ascoltare preghiere di altri credo.

Eppure il sindaco di FdI Marco Franzoni ha definito quello dei ragazzi "un gesto grave, irrispettoso e inaccettabile, che offende la nostra comunità e la nostra identità, fondate su valori e tradizioni che affondano le radici nella cultura e nella fede cattolica. Il rispetto è alla base della convivenza civile, ma deve essere davvero reciproco. La tolleranza non può essere a senso unico".

Non diversa la posizione dell’eurodeputato leghista Paolo Borchia che ha affermato: "L’appartenenza ad un credo diverso non giustifica la mancanza di rispetto per un rito religioso. Questo gesto, commesso da giovani probabilmente nati in Italia e comunque qui cresciuti e istruiti, è sintomatico della volontà, intrinseca nella famiglia, di non desiderare una reale integrazione che non può esistere senza il rispetto della cultura del paese ospitante".