Garlasco, Andrea Sempio: "Mi ha chiamato il maresciallo", la telefonata sospetta

Un'altra intercettazione solleva dubbi su Andrea Sempio. Nella trascrizione della telefonata dell'8 febbraio 2017 - e riportata negli atti depositati al Riesame di Brescia - Sempio diceva ai suoi legali: "M'ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che lei aveva già parlato con l'altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz'oretta perché devo farle alcune domande". L'intercettazione è arrivata due giorni prima dell'interrogatorio nella prima inchiesta a Pavia a carico del giovane indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il militare avrebbe avvisato Sempio che sarebbe passato. Una circostanza insolita.
In un'annotazione, firmata dagli investigatori della Gdf di Pavia e Brescia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, si legge, a proposito di quell'intercettazione, che "non si comprende" in quale "occasione e per quale motivo Sempio aveva già avuto modo di parlare con il Luogotenente Sapone della Sezione di Pg della Procura di Pavia, considerando che il primo atto formale, ovvero l'invito a rendere interrogatorio, gli veniva notificato solo il pomeriggio di quella stessa data", ossia l'8 febbraio 2017. Non solo, perché secondo gli investigatori, Spoto quel pomeriggio dell'8 febbraio, prima di notificare l'invito a comparire a Sempio, si sarebbe intrattenuto con lui "più di un'ora" e potrebbe avergli fatto proprio "alcune domande" a cui faceva riferimento Sempio nella telefonata con l'ex legale.
Ma chi sono Giuseppe Spoto e Silvio Sapone? I due ex carabinieri sono già stati perquisiti il 26 settembre nella inchiesta bresciana su Mario Venditti, che si intreccia con quella sul cosiddetto 'Sistema Pavia' per corruzione e peculato che ha portato a perquisire anche il pm Pietro Paolo Mazza, ora a Milano e fino al 2024 a Pavia.