Meteo, solo belle notizie: ecco che settimana sarà

Nelle prime ore del mattino si segnalano solo locali banchi di nebbia in Pianura Padana, destinati comunque a dissolversi rapidamente lasciando spazio al sole. Nel complesso, dunque, sarà una domenica dal sapore quasi primaverile , con temperature miti e un’atmosfera ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Oggi, domenica 12 ottobre, l’Italia potrà godere di un’altra giornata quasi completamente soleggiata : il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese, con qualche nube più insistente solo su Sicilia e Sardegna, dove si avvicina una lieve area di bassa pressione. Nulla, però, che faccia temere pioggia diffusa o fenomeni significativi.

Dopo le prime ore piuttosto fresche, i valori massimi saliranno in gran parte del Paese tra 18 e 25 gradi, con punte che potranno toccare anche i 26-27 °C nelle zone più miti del Centro e del Nord. Si tratta di temperature superiori alla media stagionale, perfette per approfittare di una gita o semplicemente per godersi una passeggiata al sole.

E per i prossimi giorni? Anche domani, lunedì 13 ottobre, il quadro meteorologico non subirà grandi cambiamenti. L’unica novità sarà rappresentata dal passaggio del vortice depressionario sul Mediterraneo, che potrebbe portare nubi più compatte e qualche breve rovescio sulle Isole Maggiori. Altrove, invece, continuerà a prevalere il bel tempo, con un clima ancora mite e gradevole per il periodo.