Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: sole e pioggia, ecco dove

di
venerdì 10 ottobre 2025
Meteo Giuliacci, Italia spaccata in due: sole e pioggia, ecco dove

(Pixabay)

1' di lettura

Italia spaccata nel fine settimana, stando alle ultime previsioni meteo: se in alcune zone della penisola ci sarà la tradizionale “ottobrata” con sole e temperature sopra alle medie, in altre invece ci sarà qualche elemento di instabilità. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. L'aumento dei valori termici avverrà per via dell’anticiclone delle Azzorre, che si allungherà dall’Atlantico portando i suoi effetti anche sull’Italia. Per questo in una parte del paese, che comprende soprattutto Centro-Sud e Sicilia, ci saranno cieli soleggiati con massime anche di 25-26 gradi. Al Nord, invece, ci sarà qualche grado in meno ma le giornate saranno comunque all'insegna del bel tempo. 

In alcune aree, però, si formeranno dei banchi di nebbia a causa dell'elevata stabilità senza vento della notte e del primo mattino, Cosa che porterà al raffreddamento del suolo e, di conseguenza, alla formazione di questo fenomeno. Avverrà soprattutto sulle pianure delle regioni settentrionali e sulle zone più interne del Centro. Inoltre, tra sabato 11 e domenica 12 ottobre la stabilità potrà subire una battuta d'arresto in alcune zone. Un ciclone, infatti, si avvicinerà alla Sardegna portando piogge e rovesci. Qualche fenomeno piovoso potrebbe interessare pure la parte più occidentale della Sicilia.

