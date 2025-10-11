Meteo, Mario Giuliacci: "Un ciclone si abbatte sull'Italia". Ecco dove

Fino a tutto il weekend, l’Italia vivrà una fase di tempo stabile e mite, grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre dall’Atlantico verso il Mediterraneo. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che toccheranno i 25-26°C al Centro-Sud e in Sicilia. Al Nord i valori saranno leggermente inferiori, ma le giornate si manterranno comunque piacevoli , quasi estive per il periodo.

L’assenza di vento e la forte stabilità atmosferica favoriranno però la formazione di banchi di nebbia, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Il fenomeno sarà più frequente sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro, dove il raffreddamento del suolo creerà le condizioni ideali per la condensazione dell’umidità. Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare parzialmente: un ciclone in avvicinamento alla Sardegna porterà piogge e rovesci sull’isola e, in misura minore, anche sulla Sicilia occidentale. Sul resto della penisola, invece, continuerà a prevalere il bel tempo, con un autunno che sembra prendersi una breve pausa.